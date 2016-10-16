У Чорногорії проходять вибори до парламенту

У Чорногорії проходить голосування на парламентських виборах, повідомляє Европейская правда.

"Правляча проєвропейська Демократична партія соціалістів, яку очолює прем'єр-міністр Міло Джуканович, прагне зберегти свою владу у суперництві із коаліцією з кількох проросійських і просербських партій, які виступають проти членства Чорногорії в НАТО і ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Джуканович перебуває при владі вже чверть століття. Він звинувачує опозиційні партії в тому, що їх фінансує Росія.

Джуканович привів Чорногорію до незалежності у 2006 році та проводив прозахідну політику, спрямовану на інтеграцію країни до ЄС та НАТО.

Водночас прем'єра звинувачують у корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Минулого року у країні відбувалися масові антиурядові демонстрації.

За даними соціологічних опитувань, партію Джукановича підтримують близько 40 відсотків населення, а це значить, що для формування уряду, скоріш за все, їй буде потрібен коаліційний партнер.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Чорногорія і НАТО підписали протокол про майбутній вступ цієї балканської країни в альянс. Набуття членства станеться після того, як цей протокол ратифікують у відповідності зі своїми національними процедурами всі нинішні 28 членів НАТО. Очікують, що це може відбутися до середини 2017 року або до кінця нинішнього. Після вступу Чорногорія стане 29-м членом Альянсу і третім представником в ньому регіону Західних Балкан після Хорватії та Албанії. Тим часом вона бере участь у заходах НАТО в якості спостерігача.

Проти вступу Чорногорії до НАТО, як і раніше проти вступу всіх інших нових членів, різко виступає Росія, яка загрожувала прийняти непоточнені відповідні заходи. У Москві заявляють, що вбачають у наближенні кордонів Північноатлантичного оборонного альянсу до російських кордонів загрозу для себе. У НАТО відкидає такі твердження і запевняють, що розширення НАТО ні проти кого не спрямоване.