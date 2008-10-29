Росія офіційно оформила стосунки з Абхазією і Південною Осетією

Державна дума Російської Федерації одностайно ратифікувала договори про дружбу, співпрацю й взаємодопомогу РФ із Абхазією та Південною Осетією.

Як передає кореспондент УНІАН у Москві, в документах відображено бажання країн зміцнювати дружні відносини, розвивати політичну, економічну, військово-технічну та гуманітарну співпрацю.

Відповідно до документів, сторони як рівноправні й суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі, стратегічному партнерстві та співпраці.

У договорах також зафіксовано зобов`язання країн будувати двосторонні відносини на основі мирного врегулювання спорів, незастосування сили та різних способів економічного тиску, дотримання прав людини та основних свобод.

Договори відображають згоду сторін спільно вирішувати найважливіші проблеми безпеки країн, розвивати військову й військово-технічну співпрацю, в них міститься зобов`язання сторін не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Документи також підтверджують територіальну цілісність сторін, що уклали договори, й непорушність існуючих між ними кордонів.

Окремим пунктом у документах прописана можливість надання громадянам Росії, Абхазії та Південної Осетії подвійного громадянства, а російський рубль визнається законним платіжним засобом на території республік.

У документах відображено наміри сторін надалі розвивати економічне й науково-технічне співробітництво, сформульовано принципи цієї співпраці. Договори містять згоду сторін активізувати співпрацю в галузі культури, літератури, мистецтва, засобів масової інформації, туризму, соціального захисту, охорони здоров`я.

Договори констатують волю сторін до спільного вирішення глобальних проблем, таких, як захист навколишнього середовища, сприяння в ліквідації наслідків великих екологічних катастроф, взаємна допомога при виникненні надзвичайних ситуацій, викликаних природними й техногенними чинниками, й що створюють загрозу для життєдіяльності населення, боротьба зі злочинністю, тероризмом.

Як зазначають у міжнародному комітеті Держдуми, положення договорів створюють сприятливий фон для всебічного розвитку російсько-абхазьких і російсько-південноосетинських відносин і дружніх зв`язків між народами країн.

Як відомо, Росія 26 серпня визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, 9 вересня між державами було встановлено дипломатичні відносини, а 17 вересня РФ підписала з республіками договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс ці угоди для ратифікації в Держдуму 20 жовтня. Парламент Абхазії ратифікував договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу з РФ 24 вересня, а парламент Південної Осетії - 2 жовтня.