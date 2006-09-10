Де 8 російських підводних човнів з ядерною зброєю

На бойовому чергуванні в трьох океанах нині перебувають вісім російських атомних підводних човнів з ядерною зброєю на борту, повідомив віце-прем`єр, міністр оборони Росії Сергій Іванов на зустрічі з президентом РФ.

Відповідаючи на запитання Путіна про кількість АПЛ в Світовому океані, міністр оборони сказав, що на сьогодні на бойовому патрулюванні перебувають вісім атомних підводних човнів, з них п`яти - стратегічні, три - багатоцільові АПЛ, але на борту кожного з них є ядерна зброя.

РІА "Новости"