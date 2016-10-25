Папа Римський закликав президента Венесуели до діалогу з опозицією

Папа закликав Мадуро вдатися до шляху "щирого та конструктивного діалогу" і припинити страждання венесуельського народу, передає Deutsche Welle.

Водночас лідери венесуельської опозиції зустрілися із представниками Ватикану в Каракасі.

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Посланець Ватикану заявив, що 30 жовтня між соціалістичним урядом та опозицією розпочнеться діалог задля виходу з політичної та економічної кризи.

"Діалог нині кристалізується", - сказав представник правлячої у Венесуелі соціалістичної партії Хорхе Родрігес.

Він додав, що Ватикан та регіональний блок UNASUR виступатимуть посередниками в переговорах, повідомляє інформагенція Reuters.

Як повідомляв УНІАН, парламент Венесуели, більшу частину якого становить опозиція, оголосив про намір розпочати процедуру імпічменту президента країни Ніколаса Мадуро.