Обама обіцяв не заважати банкрутству вугільних шахт

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама заявив, що не перешкоджатиме банкрутству вугільних шахт, повідомляє видання WSAZ. Видання посилається на інтерв`ю, яке Обама дав газеті San Francisco Chronicle в січні 2008 року. Воно було оприлюднене 2 листопада цього року. Версію інтерв`ю можна знайти на YouTube, уточнює Лента.ру.

"Якщо хтось захоче побудувати вугільну електростанцію, він може це зробити. Проте це призведе до банкрутства, оскільки електростанція зазнає високих штрафів за випуск парникових газів", - розповів Обама в інтерв`ю. На початку 2008 року Обама оголосив про намір запровадити систему великих штрафів для підприємств, які викидають в атмосферу багато парникового газу.

Сам кандидат заявив, що цитату вирвано з контексту, і що він говорив не про це. За словами Обами, він народився в штаті, де вугільна промисловість приносить велику частину доходів до бюджету і має намір підтримувати її, а не банкрутити. Про це повідомляє ABC News. Обама також наголосив, що він зовсім не проти будівництва вугільних електростанцій. Він виступає за вдосконалення технологій спалювання вугілля - штрафуватися будуть лише електростанції, які не вдосконалили устаткування.

Проте виправдання Обами не мали успіху, пише газета The Record. За заявою Управління здоров`я, безпеки і підготовки шахтарів Західної Вірджинії (OMHST), пропоновані Обамою заходи негативно позначаться на вугільній промисловості, яка тільки Західній Вірджинії дає близько 40 тисяч робочих місць. Крім того, вугільна промисловість приносить щороку близько двох мільярдів доларів до бюджету штату, а також забезпечує щорічне зростання його економіки в 3,5 мільярда доларів.

Вугільна промисловість - одне з основних джерел доходу бюджетів штатів Вірджинія, Огайо, Пенсильванія, Колорадо, Індіана і кількох інших.

Республіканська партія, від якої кандидатом в президенти США є Джон Маккейн, скористалася невдалим висловом Обами. У Пенсільванії та Огайо телефонний робот додозвонюється на телефони мешканців штатів і програє цитату з інтерв`ю.