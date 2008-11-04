Європа не змогла домовитися про єдиний економічний уряд

Міністри фінансів Єврогрупи відмовилися від створення економічного уряду країн зони євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це ввечері 3 листопада заявив голова Єврогрупи (групи, що об’єднує міністрів фінансів країн-членів зони євро – УНІАН), прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР після завершення засідання групи.

“Не буде ніякої постійної структури”, - сказав він. “Я вважаю, це не буде насправді корисним”, - додав Ж.-К.ЮНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував створити економічний уряд країн зони євро для протидії кризі.

За його словами, економічний уряд країн зони євро мав би працювати в парі з Європейським центральним банком для подолання негативних наслідків фінансової кризи для економіки країн Європи.

Президент Франції також закликав до проведення більш частих зустрічей голів урядів країн зони євро за моделлю міні-самміту, проведеного минулого тижня в Парижі.

Ідея Н.САРКОЗІ вже була піддана критиці Німеччиною, Чехією та Нідерландами