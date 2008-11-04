Скільки коштує крісло президента США

Нинішня президентська кампанія в США стала найдорожчою в історії. Більше всього витратилися основні кандидати — республіканець Джон МакКейн і Барак Обама.

За законами США, кожен кандидат має право на держфінансування своєї передвиборної кампанії. Проте бюджетні кошти виділяються лише в тому випадку, якщо претендент на президентський пост зобов`язується витратити на агітацію не більше 84 мільйонів доларів. Обидва кандидати відмовилися від цієї можливості, зробивши ставку на гроші спонсорів і просто небайдужих американців.

Так, кандидат від республіканської партії Джон МакКейн, за даними Федеральної виборчої комісії США, зібрав внески і пожертвування в сумі 363 мільйони доларів. З цієї суми він вже витратив 293 мільйони. Обамі вдалося залучити більше коштів на свою кампанію — 639 мільйонів доларів. Витратив він, за даними виборчої комісії, 573 мільйони.

Більший бюджет дозволив Обамі купувати час для агітації в телеефірі. Минулого тижня відразу по семи національних каналах США пройшов півгодинний рекламний фільм про демократа, який обійшовся його передвиборному штабу в 5 мільйонів доларів. Для показу цього фільму найбільші телеканали перервали вечірню трансляцію своїх програм.

Небагата скарбниця Джона МакКейна дозволяє транслювати тільки 30-секундні ролики. Втім, політтехнологи уміло використовують це. Так, після фільму Обами на телеканалі FOX з`явився Маккейн із заявою, мовляв, через мого суперника трансляція чемпіонату з бейсболу була перенесена на 15 хвилин! На більшість американців цей хід подіяв.

Дело