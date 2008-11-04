Два винищувачі ВПС Південної Кореї зіткнулися в повітрі

Два винищувачі F-5E ВПС Південної Кореї зіткнулися у вівторок під час навчальних польотів, один з винищувачів з чотирма ракетами на борту розбився, ніхто не постраждав, повідомляє РІА Новостиз посиланням на агентство Ассошиейтед Прес. Пілотові винищувача, що впав на рисову плантацію в місті Пхочхон в 46 кілометрах на північ від Сеула, вдалося благополучно катапультуватися, бойові заряди, що знаходилися на борту, при ударі об землю не вибухнули. Другий винищувач повернувся на базу, про ступінь одержаних ним пошкоджень не повідомляється, передає агентство. Військові шукають на місці події чотири ракети класу "повітря-повітря", поки виявлена тільки одна. Причини зіткнення поки не ясні, почато розслідування. На озброєнні ВПС Південної Кореї знаходиться близько 100 американських винищувачів виробництва компанії Northrop Corp., куплених в період з 1974 по 1978 роки.