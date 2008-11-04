Сьогодні Росія святкує перемогу над поляками

У Росії сьогодні відзначають День народної єдності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, у сучасній Росії це свято відзначають вчетверте. Воно пов`язане з подіями 1612 року, коли бійці народного ополчення під проводом Мініна і Пожарського штурмом узяли Китай-місто, звільнивши Москву від польських інтервентів.

Після революції 1917 року традиція відзначати це свято була перервана.

Сьогодні масові заходи пройдуть в усіх великих містах Росії. Забезпечувати порядок під час святкування будуть близько 14 тисяч співробітників міліції.

Масові святкові заходи, в яких, імовірно, візьмуть участь 146,5 тисячі людей, пройдуть у 52 суб`єктах федерації. У центрі столиці РФ у зв`язку із проведенням святкових заходів перекриють рух автотранспорту.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у День народної єдності, 4 листопада, традиційно прийме у Кремлі представників громадських організацій, а політичні партії проведуть святкові мітинги і театралізовані вистави. При цьому КПРФ збирається бойкотувати свято, оскільки День народної єдності був перенесений з 7 на 4 листопада, щоб уникнути будь-яких асоціацій з річницею Великої Жовтневої революції.