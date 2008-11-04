Обама проголосував з використанням оптичного сканера (фото)

Кандидат в президенти США сенатор-демократ Барак Обама проголосував у вівторок на виборчій дільниці, відкритій в спортивному залі однієї з початкових шкіл в Чикаго недалеко від його будинку. Про це повідомляє РИА Новости .

Обама прибув на виборчу ділянку з дружиною Мішель і дочками 10-річною Малією Енн і 7-річною Наташею.

Заповнення бюлетенів зайняло у Обами і його дружини близько 10 хвилин, після чого кандидат в президенти США власноручно пропустив заповнений бюлетень через великий настільний оптичний сканер, одержавши потім паперовий квиток, який підтверджує, що він проголосував на президентських виборах. Два роки тому влада Чикаго витратила більше 25 мільйонів доларів для закупівлі 5,6 тисячі оптичних сканерів для виборчих дільниць, що дозволяють вводити дані з бюлетеня в комп`ютер для прискорення і спрощення його обробки. Вітаючи групу інших виборців, Обама залишив виборчу дільницю, провівши на ній в цілому близько 15 хвилин. За даними виборчого штабу Обами, після голосування кандидат планує попрямувати до Індіанаполіс (штат Індіана) для ще однієї зустрічі з виборцями, після чого він знову повернеться в Чикаго, де в своєму будинку чекатиме результату підрахунку голосів.