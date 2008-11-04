Чорноморський флот просто помре від старості

Для виведення Чорноморського флоту Росії з України необхідно два роки.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив завідувач аналітичним відділом, провідний аналітик Інституту політичного і військового аналізу (РФ) Олександр ХРАМЧИХІН.

«Думаю, що для цього потрібно роки два. Багато кораблів просто списуються, і дедалі менше потрібно буде часу для виведення – флот скорочується, і ніякої заміни не надходить. У Росії катастрофічно маленькі кораблебудівні програми, причому вони розраховані на всі чотири флоти і каспійську флотилію. Тому ЧФ, здається, не дістається взагалі нічого», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

Водночас він зазначив, що сьогодні будівництво бази ЧФ у Новоросійську йде дуже повільно.

«Якщо там і ведуться якісь будівельні роботи, то невисокими темпами. Тут багато політичних питань, не виключаю, що будівництво бази штучно гальмується через збереження присутності в Севастополі, оскільки остаточного рішення щодо ЧФ РФ не прийнято» - сказав експерт. Він також додав, що, окрім згаданого, в Новоросійську є проблема кліматичного характеру – взимку там важко тримати кораблі.