ЄС шукає шляхи примирення з Білоруссю

У Мінську з 3 по 5 листопада 2008 р. з робочим візитом перебуває делегація Європейської комісії на чолі із заступником генерального директора генерального директората із зовнішніх зв`язків Європейської комісії Х`ю МІНГАРЕЛЛІ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

«Візит проходить в розвиток домовленостей, досягнутих під час зустрічей міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА з Верховним представником ЄС із загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ і «трійкою» ЄС 13 жовтня в Люксембурзі», - повідомили в прес-службі.

Під час свого перебування в Мінську делегація Єврокомісії проведе зустрічі в Адміністрації Президента, Раді міністрів і Міністерстві закордонних справ Білорусі.

«На переговорах сторони обговорять перспективи подальшої взаємодії Білорусі і Європейської Комісії з урахуванням рішень міністрів закордонних справ держав - членів ЄС, прийнятих в Люксембурзі», - повідомили в прес-службі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Білорусі С.МАРТИНОВ за підсумками зустрічі з Верховним представником Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Х.СОЛАНОЮ заявив, що білоруська сторона розраховує на поглиблення відносин з Євросоюзом.

«Ми вдячні за рішення, прийняті Радою ЄС. Чекаємо, що ці рішення будуть, якщо можна так сказати, розширені і поглиблені, тоді як ми продовжимо спільну роботу з поліпшення наших відносин і подолання розбіжностей, чесних розбіжностей в думках, які у нас, як і раніше, є з певних питань», - сказав С.МАРТИНОВ.

Міністр закордонних справ Білорусі зазначив, що Білорусь готова до співпраці з Євросоюзом. «Ми готові прийняти делегацію ЄС, візит якої очікується в найближчі декілька тижнів. Нам важливо працювати рука в руку заради процвітання і економічної стабільності на континенті», - сказав він.

Довідка УНІАН. За «недотримання демократичних свобод» ЄС в 2006 році ввів заборону на поїздки до Європи для 41 офіційної особи Білорусі, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА, а також скасував проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь з так званої генеральної системи торгових преференцій за «утиск прав трудящих».

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня в Брюсселі заявили про готовність почати перегляд введених санкцій відносно білоруської влади, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. 10 жовтня пом`якшити санкції відносно офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.

13 жовтня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.