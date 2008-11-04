Саакашвілі: ворог вдергся в наш будинок і зайняв дві кімнати

Президент Грузії і верховний головнокомандувач Михайло Саакашвілі у вівторок змінив начальника Об`єднаного штабу Збройних сил країни. Як передає РІА “Новости”, новим НШ призначений Володимир Чачибая.

Саакашвілі уточнив, що таке рішення було ухвалене після ретельного аналізу подій впродовж грузино-російського конфлікту в серпні цього року. "Ворог вдерся в наш будинок, зайняв тут дві кімнати і тепер облаштовується. Кажуть, гість від Бога, але не такий гість. Тому нам зараз потрібно зміцнитися і повернути все наше", - прокоментував своє рішення грузинський президент.

Саакашвілі висловив подяку колишньому начальникові штабу Зазі Гогава за професіоналізм, зазначивши при цьому, що помилки, допущені під час конфлікту, мають бути усунені. Заза Гогава призначений на посаду керівника Прикордонної поліції.