Мальта не буде заправляти російський "флот смерті" на шляху до Сирії
Жоден військовий корабель флоту РФ не буде заправлятися на Мальті на шляху до Сирії.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Велла, повідомляє Times of Malta.
Так, міністр спростував інформацію, згідно з якою флотилія РФ планувала зупинку на острові.
При цьому Велла не підтвердив і не спростував інформацію про те, чи робила російська сторона запит про зупинення флоту.
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Згідно з повідомленням, інформація про те, що військові кораблі РФ зупиняться на Мальті, з'явилася на сайті організації Avaaz.
"Члени Avaaz запобігли дозаправці цього смертельного флоту в Іспанії. Давайте терміново повідомимо мальтійському уряду, що ми не хочемо бути замішані у військових злочинах і вимагаємо заборонити їх зупинку (на Мальті - УНІАН)", - говорилося в петиції на сайті.
Зокрема в петиції закликають проінформувати прем'єра країни Джозефа Муската і главу МЗС Велле про те, що жителі Мальти не хочуть бути замішані у військових злочинах і вимагають заборонити захід і обслуговування російських кораблів.
У петиції також наголошується, що російські лінкори доставлять в Сирію літаки і зброю, які можуть бути використані для знищення лікарень і шкіл в Сирії.
Разом з тим у документі також вказали владі Мальти на те, що вони дозволили заходу російських кораблів на територію країни в 2014 і 2015 роках після анексії РФ українського Криму.
Як повідомляв УНІАН, Росія відкликала запит на дозаправку авіаносної ударної групи в іспанському порту Сеута.
Нагадаємо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони направляються в Середземне море.