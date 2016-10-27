Мальта не буде заправляти російський "флот смерті" на шляху до Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Велла, повідомляє Times of Malta.

Так, міністр спростував інформацію, згідно з якою флотилія РФ планувала зупинку на острові.

При цьому Велла не підтвердив і не спростував інформацію про те, чи робила російська сторона запит про зупинення флоту.

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Згідно з повідомленням, інформація про те, що військові кораблі РФ зупиняться на Мальті, з'явилася на сайті організації Avaaz.

"Члени Avaaz запобігли дозаправці цього смертельного флоту в Іспанії. Давайте терміново повідомимо мальтійському уряду, що ми не хочемо бути замішані у військових злочинах і вимагаємо заборонити їх зупинку (на Мальті - УНІАН)", - говорилося в петиції на сайті.

Зокрема в петиції закликають проінформувати прем'єра країни Джозефа Муската і главу МЗС Велле про те, що жителі Мальти не хочуть бути замішані у військових злочинах і вимагають заборонити захід і обслуговування російських кораблів.

У петиції також наголошується, що російські лінкори доставлять в Сирію літаки і зброю, які можуть бути використані для знищення лікарень і шкіл в Сирії.

Разом з тим у документі також вказали владі Мальти на те, що вони дозволили заходу російських кораблів на територію країни в 2014 і 2015 роках після анексії РФ українського Криму.

Як повідомляв УНІАН, Росія відкликала запит на дозаправку авіаносної ударної групи в іспанському порту Сеута.

Нагадаємо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони направляються в Середземне море.