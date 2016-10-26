Москва відкликала запит на дозаправку "Адмірала Кузнєцова" в іспанському порту

Про це повідомили в МЗС Іспанії, пише Reuters. Рішення було прийнято після того, як союзники по НАТО розкритикували Мадрид, оскільки російські кораблі можуть бути використані проти цивільного населення в Сирії.

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"Російське посольство в Мадриді щойно повідомило нам, що знімає запит на проміжну зупинку цих кораблів у порту, вона була скасована ", - сказали в іспанському МЗС.

ЗМІ раніше повідомили, що військові кораблі РФ на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов", мали дозаправитися паливом і поповнити витратні матеріали в іспанському порту Сеута після проходження через Гібралтарську протоку.

Генсек НАТО підтвердив, що він володіє інформацією про допомогу флоту РФ у портах країн-членів НАТО. Зокрема, повідомлялося про заправці військових кораблів РФ в іспанських портах.

Нагадаємо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшла угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони направляються в Середземне море.