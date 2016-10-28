Китай завершив будівництво корпусу свого другого авіаносця

Про це в п'ятницю повідомляє газета South China Morning Post з посиланням на Міністерство оборони КНР, передає ТАСС.

"В даний час ведуться роботи по встановленню обладнання на борт корабля", - відзначив у четвер офіційний представник військового відомства У Цянь, не розкривши інші деталі проекту.

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В даний час на озброєнні китайських ВМС перебуває єдиний авіаносець "Ляонін". Він був добудований в КНР на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера "Варяг", купленого в України в кінці 1990-х років, і включений до складу флоту в 2013 році.

На думку військових аналітиків, новий авіаносець, ймовірно, побудований за принципом "Ляоніна".

Його поява, зазначає газета, "є частиною планів Пекіна щодо розширення можливостей свого флоту на тлі зростаючих викликів в спірних водах Східно-Китайського і Південно-Китайського морів, а також для захисту національних інтересів за межами власних кордонів".