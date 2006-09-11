ЄС надає майже 2 млн. євро на реформу системи держуправління в Україні

Європейський Союз надає майже 2 млн. євро на реформу системи державного управління в Україні.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської комісії в Україні, новий вид технічної допомоги – через механізм твінінгу – Україна одержуватиме першою з країн СНД.

Через програму ЄС-ТАСІС Європейська комісія активно підтримує прагнення України реформувати свою систему державного управління. Основним інструментом такої підтримки є впровадження нових прогресивних підходів і досвіду діяльності органів державної адміністрації. Цьому сприятиме масштабний проект «Впровадження механізму твінінгової діяльності в Україні», який нині започатковується Європейським Союзом. Ініціатива здійснюється у рамках Європейської політики сусідства.

Твінінг – це нова форма прямої співпраці між органами влади держав-членів ЄС і України. Вона передбачає передачу «ноу-хау» та прогресивного досвіду між органами державного управління країн-членів ЄС та їхніми українськими партнерами. Про ефективність цієї форми співпраці в процесі гармонізації законодавства та запровадження передових практик державного управління свідчить досвід країн, які приєдналися до ЄС у 2004 р.

Механізм справив значний позитивний вплив на співпрацю між органами державного управління держав-членів ЄС та країн, у яких впроваджувалися твінінгові проекти. Він зарекомендував себе як потужний інструмент у підготовці країни до вступу до ЄС.

На сьогодні впроваджено вже понад тисячу твінінгових проектів.

Україна першою з країн, яким Європейський Союз надає допомогу в рамках програми ЄС-ТАСІС, одержала можливість застосувати цей механізм співпраці з державами-членами ЄС. Поширення застосування інструменту твінінгу на Україну демонструє важливе значення, що його Європейська комісія надає інтеграції України до ЄС.

Проект здійснюється консорціумом з трьох компаній: «Human Dynamics» (Австрія), «MWH» (Бельгія) та «Planet» (Греція). Ці компанії мають значний досвід реалізації аналогічних ініціатив. Основним партнером проекту виступатиме Адміністративний офіс програми «Твінінг» на базі Центру сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України. Крім того, проект співпрацюватиме з міністерствами та іншими державними структурами, зацікавленими у здійсненні твінінгових проектів.

Загалом на ці потреби Європейський Союз надав 1,9 млн. євро. Тривалість проекту - 2,5 роки.