У Чикаго під час злету загорівся "Боїнг-767" (відео)
00:04, 29 жовтня 2016Світ
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В аеропорту Чикаго під час злету загорівся «Боїнг-767» авіакомпанії American Airlines.
На борту літака перебували 170 людей / twitter.com/MikeSilver
Про це повідомляє Chicago Tribune.
Відзначається, що лайнер повинен був вилетіти в Майамі.
Пасажири були евакуйовані з літака, їх перевезли назад у термінал аеропорту.
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Всього на борту літака перебували 170 осіб, включаючи 9 членів екіпажу.
Як повідомляє ABC, в результаті пожежі 9 людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.
За даними авіакомпанії, загоряння сталося через пошкодження двигуна.
Однак Федеральне управління цивільної авіації стверджує, що інцидент стався через шасі, що лопнуло. Пізніше прес-секретар відомства Тоні Молінаро заявив, що Boeing загорівся через пошкодження в двигуні.
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