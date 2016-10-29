У Чикаго під час злету загорівся "Боїнг-767" (відео)

Про це повідомляє Chicago Tribune.

Відзначається, що лайнер повинен був вилетіти в Майамі.

Пасажири були евакуйовані з літака, їх перевезли назад у термінал аеропорту.

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Всього на борту літака перебували 170 осіб, включаючи 9 членів екіпажу.

Відео, опубліковане користувачем Christian (@c1arkkent) Жов 28, 2016 о 12:53 PDT

Як повідомляє ABC, в результаті пожежі 9 людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.

За даними авіакомпанії, загоряння сталося через пошкодження двигуна.

Однак Федеральне управління цивільної авіації стверджує, що інцидент стався через шасі, що лопнуло. Пізніше прес-секретар відомства Тоні Молінаро заявив, що Boeing загорівся через пошкодження в двигуні.