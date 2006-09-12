Ходорковський зустрівся з матір`ю, дружиною і дочкою

У екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського, який відбуває покарання в колонії загального режиму в місті Краснокаменське в Читинській області, завершилося побачення з матір`ю, дружиною і дочкою.

Дружина Ходорковського Інна сказала у вівторок в Читі, що ув`язнених стали краще годувати, ніж раніше. "Є деякі зміни в раціоні, стали давати більше масла, овочі з`явилися. Яйця дають раз на тиждень, а увечері - чай з молоком", - уточнила вона. На території колонії є магазин, який, за словами дружини Ходорковського, відкривається раз на місяць і має обмежений вибір продуктів. "Продають чай, сигарети, хліб, сушки, булочки. А який повний асортимент - не можу сказати", - сказала Ходорковська.

За словами Ходорковської, їй дозволили передати чоловіку не всі теплі речі, які вона привезла для нього в колонію. "Співробітники своє рішення нічим не мотивували. Просто не узяли речі і все. Це перший раз таке відбувається з передачею теплого одягу", - сказала вона.

Ходорковська пояснила, що зимовий одяг, який видають ув`язненим, не витримує сорокоградусних морозів, тому родичі ув`язнених прагнуть передати їм теплі речі, більш менш відповідні під тюремні стандарти. Мати Ходорковського висловила незадоволення відсутністю в колонії гарячої води. Під час побачення Ходорковському дозволили зустрітися з дочкою. "Він не бачив її півтора року і був дуже радий. Зустріч була дуже теплою", - сказала дружина Ходорковського.

За словами Ходорковської, чоловік регулярно одержує газети і журнали. За її словами, він передплачує близько ста різних видань, а також читає художню літературу. "У нього дуже широкий вибір історичної літератури. Благо, що книг багато і ув`язнені теж залучаються до читання, що радує. І він заражає їх своїм прикладом", - сказала Ходорковськая.

Нагадаємо, місяць тому адвокат Ходорковського Наталія Терехова повідомила, що екс-глава ЮКОСа відмовився від своїх планів займатися науковою діяльністю, знаходячись в колонії, і повністю присвятив себе роботі укладальника готової продукції. За її словами, у Ходорковського хороші стосунки з сусідами по камері і рівні з адміністрацією колонії. "Такі, які можуть бути між ув`язненими і адміністрацією", - уточнила Терехова.

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