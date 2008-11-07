Медведєв доручив карати за чутки про проблеми банків

Президент РФ Дмитро Медведєв доручив правоохоронним органам припиняти всі спроби нажитися на наслідках світової фінансової кризи в Росії, зокрема тими, хто розпускає недостовірні чутки про становище в окремих банках, повідомляє РІА "Новости".

На нараді з питань правоохоронної діяльності Медведєв відзначив, що наслідками цієї кризи зараз намагаються користуватися окремі люди. "Зокрема, досить привести такі приклади, як інформаційні атаки по низці банків. Я не знаю, чи відбувалося це в Санкт-Петербурзі, але це відбувалося точно в Сибіру, на Далекому Сході, коли з`являється інформація про те, що банк "падає", його положення нестійке - звичайно, звідти вилучаються гроші, люди не можуть на це не реагувати", - сказав президент. "Певна річ, ці чутки ні на чому не засновані, і згодом це приводить або до рейдерских атак, або до спроби покласти на лопатки свого конкурента. Подібну інформацію потрібно перевіряти, і при виявленні ознак злочину відразу ж притягати до відповідальності, щоб не кортіло наживатися на кризі", - відзначив Медведєв. За словами російського президента, в умовах труднощів на фінансовому ринку "явно з`являться бажаючі поспекулувати на цій темі - в найширшому сенсі цього слова". "Тому ми повинні стежити уважно за розвитком ситуації, але не здійснювати крайніх вчинків: неприпустимі як зневага до наслідків кризи, так і кампанійщина", - сказав Медведєв. "У нас з цим теж зазвичай довго не церемоняться", - додав він.