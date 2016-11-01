Асад розповів, скільки планує залишатися президентом Сирії

Про це сирійський лідер заявив The New York Times.

Асад відкинув будь-які політичні зміни, поки урядові війська не виграли громадянську війну в Сирії. Також він заявив, що збирається залишитися президентом принаймні до завершення свого третього семирічного терміну в 2021 році.

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Крім того, чинний сирійський лідер стверджує, що суспільний устрій в країні, де половина населення були вигнані зі своїх будинків, сотні тисяч людей вбиті, десятки тисяч – в ув'язненні, а міста перетворилися на руїни, «набагато краща, ніж раніше (до війни – УНІАН).

Він також упевнений, що урядові сили відновлять контроль над всією територією Сирії.

Як відомо, Башар Асад прийшов до влади в Сирії в 2000 році, змінивши на цьому кріслі свого старшого брата Хафеза. Втретє він був обраний президентом Сирії в 2014 році, отримавши на виборах 88,7% підтримки. Тоді в країні вже йшла війна і опозиція бойкотувала вибори.

Протистояння Асада і опозиції, яка вимагає його відставки, почалося в 2011 році і переросло в громадянську війну, яка забрала життя 300 тисяч людей.

Відхід Асада з президентського посту називали однією з умов політичного врегулювання сирійського конфлікту.