У РФ заявили, що початок політичного процесу в Сирії "відсувається на невизначений час"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на селекторній нараді в російському оборонному відомстві.

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«Для того, щоб знищити терористів У Сирії, необхідно діяти спільно, а не вставляти палиці в колеса партнерам. Адже бойовики користуються цим у власних інтересах. У результаті перспектива початку політичного процесу і повернення сирійського народу до мирного життя відсувається на невизначений час», - сказав Шойгу.

Він зазначив, що за вказівкою президента Росії Володимира Путіна 16 діб не застосовується авіація в сирійському Алеппо. Однак бойовики щодня розстрілюють десятки мирних жителів за спроби наблизитися до них.

Шойгу також повідомив, що більш як дві тисячі «поміркованих опозиціонерів» за підтримки 22 «помірних» танків, 15 БМП, восьми «джихад-мобилів» з смертниками і РСЗВ вели обстріл житлових кварталів Алеппо. «Більшу частину цієї техніки бойовиків вже знищено. Щодня в Алеппо бойовики розстрілюють десятки мирних жителів за спроби наблизитися до гуманітарних коридорів. Хіба це опозиція, з якою можна домовлятися?» - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у сирійському Алеппо за два дні, з 29 по 30 жовтня, загинули 38 людей, серед яких 14 – діти.

На тлі масованих ударів з повітря, повстанці намагаються прорватися в східні райони Алеппо. В результаті зіткнень 17 повстанців загинули, обидві сторони несуть серйозні втрати.



