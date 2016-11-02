У російському Єкатеринбурзі офіційно оголосили епідемію ВІЛ

У російському місті Єкатеринбург офіційно оголосили про епідемію ВІЛ. Як зазначила перший заступник мера міста Тетяна Савінова, ВІЛ хворіє кожен 50 мешканець міста, пише «Ura.Ru».

За її словами, в Єкатеринбурзі зареєстровано 26693 випадків ВІЛ-інфекції. Втім, це лише ті випадки, які офіційно відомі - реальна захворюваність вище, пояснила чиновник.

«У нас показник зараженості - 1826 чоловік на 100 тисяч, це 1,8% населення міста, ВІЛ-інфекцією заражений кожен 50-й житель Єкатеринбурга», - розповіла Савінова.

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Загалом, Свердловська область знаходиться на першому місці в Росії за кількістю хворих на 100 тисяч населення, а в самому Єкатеринбурзі офіційно оголошено епідемію ВІЛ.

«Ми вже давно вийшли в генералізовану стадію поширення інфекції - коли показник поразки на території понад 1%», - повідомила Савінова, додавши, що «Це міф, що ВІЛ хворіють тільки молоді і наркомани - ми бачимо зростання захворюваності в більш старших категоріях - 30-39 і 40-49 років. Коли інфекція вийшла в соціально благополучне середовище, вона отримала більш інтенсивне поширення».

При цьому мер Єкатеринбургу Євген Ройзман заявив, що така ситуація є загальнодержавною.

«Про епідемію ВІЛ в Єкатеринбурзі. Не живіть ілюзіями - це ситуація загальна для країни. Просто ми працюємо для виявлення і не боїмося про це говорити», - написав політик у себе в групі у «ВКонтакте».

Нагадаємо, у Британії 44-річний чоловік став першим з 50 осіб, які успішно пройшли противірусну терапію та вилікувався від ВІЛ.

Нова методика, за словами вчених, дозволяє відстежувати і знищувати ВІЛ відразу у всьому організмі, а не тільки в тих місцях, де вірус найбільш активний. Як показали дослідження, вміст вірусу в крові після проходження терапії настільки низький, що аналізи засвідчили негативні результати.