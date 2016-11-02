За останні десять років у світі були вбиті понад 700 журналістів - ООН

Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, повідомляє Центр новин ООН.

«Понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття: іншими словами, кожні п'ять днів один журналіст позбувся життя тільки за те, що він доводив до громадськості останні новини та інформацію», - зазначив генсек ООН.

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Він наголосив, що багато журналістів гинуть у конфліктах, які вони так безстрашно висвітлюють. Разом з тим дуже багатьох змушують замовкнути з допомогою насильства і в мирних умовах. «Розкривається лише сім відсотків таких злочинів ...», - додав Пан Гі Мун. За його словами, безкарність посилює страх серед журналістів і дозволяє урядам безперешкодно застосовувати цензуру.

«Ми повинні докладати більше зусиль для того, щоб протистояти цій тенденції і гарантувати свободу діяльності засобів масової інформації. Не можна допускати, щоб журналісти були змушені займатися самоцензурою, побоюючись за своє життя», - заявив генсек ООН. Він також закликав покінчити з безкарністю та гарантувати журналістам право говорити правду можновладцям.