У США затримали підозрюваного у вбивстві поліцейських. 

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

46-річного чоловіка заарештували у Айові. Стрільця шукали майже добу - весь цей час у штаті були закриті школи та публічні заклади.

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Минулої ночі снайпер із засідки застрелив двох правоохоронців, які патрулювали вулиці на автівках. Що саме штовхнуло чоловкіа на злочин, наразі з'ясовують.

Відомо, що раніше він встряг у суперечку із місцевими копами під час футбольного матчу.

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Як повідомляв УНІАН, в американському місті Де-Мойн у штаті Айова було вбито двох поліцейських. Обидва були застрелені, поки сиділи в патрульних машинах, розповіли в поліції.