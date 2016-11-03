У США не розглядають окремо питання України, лише в контексті російської агресії – Гонгадзе

У США кандидати в президенти окремо не розглядають питання України окремо. Більша увага сконцентрована на Росії. Про це в інтерв’ю журналу «Новое время» заявила журналіст, очільниця українського Голосу Америки у Вашингтоні Мирослава Гонгадзе.

За її словами, позиція Трампа щодо Росії занепокоїла не лише політиків, але і слідчі органи.

«Питання України - немає, але питання Росії - так. Позиція Трампа щодо Путіна стурбувала не тільки політичну еліту, але також слідчі органів і військових. Клінтон на останніх дебатах назвала Трампа маріонеткою Путіна, звинувативши в тому, що той більше довіряє Путіну, ніж власній розвідці», - заявила Гонгадзе.

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Вона відзначила, що кожен із кандидатів обіцяє допомогти Україні, однак, цю допомогу як Трамп так і Клінтон бачать по-різному.

«Питання ж України стає важливим саме в контексті російської агресії в нашій країні. Обидва кандидати заявляють, що будуть допомагати Україні, просто бачать цю допомогу кожен по-своєму», - підкреслила вона.

Повне інтерв'ю Мирослави Гонгадзе читайте у свіжому випуску журналу "Новое Время".

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого суперника з президентської гонки Дональда Трампа «негайно розкрити всі його зв'язки з Кремлем». Вона також заявила, що американська розвідка підтвердила, що за кібератаками проти США з метою вплинути на підсумки виборів, стоїть уряд Росії.

Лідер демократів в Сенаті Конгресу США Гаррі Рід зажадав від глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі оприлюднити інформацію про зв'язки кандидата від республіканців Дональда Трампа з Росією.

Пізніше співробітники правоохоронних органів США заявили, що жодне з розслідувань не виявило прямого зв'язку між кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та російським урядом.