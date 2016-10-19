У Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітись не лише із Трампом

Про це повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп сказав, що він міг би відвідати Росію, якщо виграє вибори в наступному місяці.

"Я хочу нагадати слова президента Путіна про те, що він готовий до прийому будь-яких кандидатів, які виступають за поліпшення відносин і діалогу між нашими країнами", – повідомив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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"Москва готова позитивно реагувати на будь-які спроби діалогу", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, російська Держдума затвердила закон про припинення російсько-американської угоди про утилізацію плутонію і протоколів до нього.