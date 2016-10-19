У Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітись не лише із Трампом

16:03, 19 жовтня 2016
Політика
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У Кремлі заявили в середу, що Путін готовий прийняти будь-якого кандидата в президенти США, який бажає поліпшити відносини із Росією.

Володимир Путін / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала після того, як Дональд Трамп сказав, що він міг би відвідати Росію, якщо виграє вибори в наступному місяці.

"Я хочу нагадати слова президента Путіна про те, що він готовий до прийому будь-яких кандидатів, які виступають за поліпшення відносин і діалогу між нашими країнами", – повідомив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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"Москва готова позитивно реагувати на будь-які спроби діалогу", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, російська Держдума затвердила закон про припинення російсько-американської угоди про утилізацію плутонію і протоколів до нього.

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