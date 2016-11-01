ФБР не виявило зв'язків Трампа з Росією - The New York Times

Про це пише The New York Times, посилаючись на власні джерела.

"І навіть злам електронних листів демократів був спрямований на зрив президентських виборів, а не на обрання пана Трампа", - йдеться у повідомленні.

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Агенти ФБР більшу частину літа перевіряли наближених Трампа, шукали фінансові зв'язки з Росією, вираховували тих, хто причетний до злому серверів демократів, перевіряли версію про можливий секретний канал листування між компанією мільярдера Trump Organization з російським "Альфа-банком". Та листи, відправлені фінустановою, ймовірно, були рекламою.

Тож наразі жодне розслідування не виявило прямих зв'язків між Трампом і російською владою.

Раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого суперника з президентської гонки Дональда Трампа «негайно розкрити всі його зв'язки з Кремлем».

Вона також заявила, що американська розвідка підтвердила, що за кібератаками проти США з метою вплинути на підсумки виборів, стоїть уряд Росії.

Як повідомляв УНІАН, лідер демократів в Сенаті Конгресу США Гаррі Рід зажадав від глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі оприлюднити інформацію про зв'язки кандидата від республіканців Дональда Трампа з Росією.