Клінтон закликала Трампа "негайно розкрити всі зв'язки з Кремлем"

Про це кандидат від демократів заявила під час своєї передвиборної промови в штаті Огайо. Витяги з виступу наводяться на її сторінці в Twitter, передає РБК.

«До виборів залишилося всього 8 днів <...> Трамп повинен негайно розкрити всі свої відносини і зв'язки з Кремлем і його союзниками», – йдеться в заяві Клінтон.

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Вона також поставила цілу серією запитань: «Чому Путін хоче, щоб Трамп переміг? Може через хороші речі, які він говорив про нього? Або через його обіцянки проводити прокремлівську політику? Або ділові угоди?».

Клінтон також заявила, що американська розвідка підтвердила, що за кібератаками проти США з метою вплинути на підсумки виборів, стоїть уряд Росії.