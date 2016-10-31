У Сенаті США зажадали від ФБР оприлюднити інформацію про зв'язки Трампа з Росією

За його словами, відомство володіє доказами таких зв'язків, передає РБК.

«Під час контактів з вами та іншими вищими посадовими особами у сфері національної безпеки стало ясно, що у вас є сенсаційна інформація про тісний зв'язок і координацію між Дональдом Трампом, його ключовими радниками і російським урядом, який відкрито виражає ворожість США, і яке Трамп хвалить при кожному зручному випадку», - йдеться в листі Ріда очільнику ФБР, опублікованому на сайті сенатора.

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Рід дорікнув Комі в подвійних стандартах при обробці конфіденційної інформації з метою підіграти на виборах однієї з партій. Крім того, Рід пише, що в діях голови ФБР може бути порушення закону.

На думку сенатора, громадськість має право знати інформацію про Трампа та публікація цієї інформації не зашкодить американським інтересам, додав Рід.