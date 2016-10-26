The Guardian опубліковало таємний аудіозапис, в якому премʼєр Британії виступає проти Brexit

15:03, 26 жовтня 2016
Світ
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Премʼєр-міністр Британії Тереза Мей попереджала компанії про негативні наслідки для Британії після виходу країни з ЄС.

Про це свідчить аудіо, яке оприлюднило The Guardian.

Зазначається, що аудіозапис був зроблений в Goldman Sachs у Лондоні 26 травня під час таємної зустрічі з інвестиційними банкірами.

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Мей наголосила, що економічні аргументи на користь того, щоб Британія залишилася в ЄС, зрозумілі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на історичному референдумі у Великій Британії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

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