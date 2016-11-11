У Росії назвали причину включення екс-посла США в РФ до санкційного списку Кремля

Про це повідомило джерело в МЗС РФ, передає ТАСС.

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"Майкл Макфол дійсно перебуває у "дзеркальному" списку санкцій, про що знав, - сказало джерело. - Він був включений до нього у відповідь на візові санкції США щодо російських громадян".

Раніше УНІАН повідомляв, що колишньому послу США в Російській Федерації Майклу Макфолу заборонили в'їзд до РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. При цьому Макфол допустив, що санкції проти нього Кремль запровадив через його наближеність до президента США Барака Обами.