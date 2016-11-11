У Росії назвали причину включення екс-посла США в РФ до санкційного списку Кремля
20:16, 11 листопада 2016Світ
1004 0
Екс-посол США в РФ Майкл Макфол дійсно перебуває у "дзеркальному" списку санкцій Росії.
Макфола включили до санкційного списку / m-mcfaul.livejournal.com
Про це повідомило джерело в МЗС РФ, передає ТАСС.
Читайте такожЕкс-посол США у Росії розповів, чого слід очікувати Україні в разі перемоги Трампа
"Майкл Макфол дійсно перебуває у "дзеркальному" списку санкцій, про що знав, - сказало джерело. - Він був включений до нього у відповідь на візові санкції США щодо російських громадян".
Раніше УНІАН повідомляв, що колишньому послу США в Російській Федерації Майклу Макфолу заборонили в'їзд до РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. При цьому Макфол допустив, що санкції проти нього Кремль запровадив через його наближеність до президента США Барака Обами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter