Екс-послу США в Росії заборонили в’їзд до РФ

Колишньому послу США в Російській Федерації Майклу Макфолу заборонили в’їзд до РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

При цьому, Макфол допустив, що санкції проти нього Кремль увів через його наближеність до президента США Барака Обами.

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Екс-посол США в Росії також пожартував, що останнім послом США в СРСР/Росії, кому заборонили в’їзд в країну був Джорд Кеннан.

«Підтверджено, що я потрапив у Кремлівський санкційний список через мою наближеність до Обами. Я рахуватиму це компліментом! Санкційні росіяни в США теж близькі до Путіна. Наскільки мені відомо, Джордж Кеннан був останнім послом США в СРСР / Росії, якому заборонили в’їзд. Гарна компанія! Сподіваюся, що мені не заборонили в’їзд до Росії назавжди. З 1983 року я жив і їздив до цієї країни», - написав Мкфол.