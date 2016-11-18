Трамп готовий заплатити $25 мільйонів за врегулювання справи про шахрайство

Про це заявив генеральний прокурор Нью-Йорка, передає republic.ru з посиланням на The Washington Post.

Позов проти навчального закладу, що належить Трампу, був поданий в серпні 2016 року. Прокуратура звинуватила організацію в шахрайстві і порушенні закону про захист прав споживачів.

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Студенти платили по $35 тисяч за відвідування семінарів про бізнес у сфері нерухомості, однак ті не принесли їм обіцяних результатів. У загальній складності, прокуратора зажадала від університету виплатити учням близько $40 млн.

Дональд Трамп відкидав звинувачення в шахрайстві. Він заявляв, що готовий прийти в суд, тому що був упевнений в успіху справи.

Суд призначений на 28 листопада. Адвокат просив суддю відкласти засідання до 2017 року, після інавгурації, однак у цьому проханні було відмовлено.