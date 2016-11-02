У штаті Алабама через вибух на газопроводі оголошено надзвичайний стан

Про це повідомляє Reuters.

"Надзвичайний стан оголошено з 1 листопада 2016 року по 1 грудня 2016 року, якщо не буде скасований раніше", - йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що в результаті вибуху на газопроводі Colonial Pipeline загинула одна людина, ще п'ятеро поранені, повідомляє ABC News.

Губернатор Алабами також попередив жителів штату про можливе тимчасове відключення газопостачання через аварію.

Інцидент стався неподалік від Бірмінгема, екстрені служби проводять евакуацію місцевих жителів у радіусі 3 км від вибуху на газопроводі.