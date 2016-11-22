Трамп визнав використання коштів благодійного фонду в особистих цілях

У податковій декларації за 2015 рік організація зазначила відповідні пункти, відповідаючи на питання про конфлікт інтересів, повідомляє Meduza з посиланням на The Washington Post.

У декларації безпосередньо не зазначено, про які випадки нецільового використання коштів іде мова. При цьому будь-яке порушення може спричинити за собою штраф і вимогу повернути відсутню суму назад до фонду.

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Видання раніше опублікувало серію розслідувань про можливе нецільове використання коштів з благодійного фонду Трампа, починаючи як мінімум з 2007 року. В ході президентської кампанії, за даними WP, фонд міг перерахувати до 300 тисяч доларів на потреби кандидата.

За даними ЗМІ, Трамп, зокрема, витратив $20 тисяч з фонду на покупку свого портрета пензля художника Майкла Ізраеля (Michael Israel).

Як повідомляв УНІАН, після перемоги на виборах президента Трамп заплатив 25 мільйонів доларів, щоб у досудовому порядку завершити розслідування проти освітньої організації, яка пропонувала семінари з нерухомості. Мільярдер заявив, що зробив це, щоб зосередитися на проблемах країни.