У Колумбії розбився літак із гравцями бразильської футбольної команди
07:55, 29 листопада 2016Світ
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На борту було понад 70 людей.
У Колумбії розбився літак із гравцями бразильської футбольної команди / flightradar
Літак прямував до міжнародного аеропорту Медельїна. На його борту було 72 пасажири. Про це повідомляє АР.
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Міжнародний аеропорт Медельїна повідомив на своєму акаунті в Twitter, що літак вилетів з Болівії.
BREAKING: Colombia authorities say they are responding to a plane crash with 72 on board.— The Associated Press (@AP) November 29, 2016
Поки не ясно, чи хтось вижив. Але місцеві ЗМІ повідомили, що чартерний літак перевозив членів футбольної команди Шапеконсе з Бразилії. У середу вони повинні були грати у фіналі Кубка Sudamerica проти Атлетіко Насьональ Медельїн.
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