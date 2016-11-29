У Колумбії розбився літак із гравцями бразильської футбольної команди

Літак прямував до міжнародного аеропорту Медельїна. На його борту було 72 пасажири. Про це повідомляє АР.

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Міжнародний аеропорт Медельїна повідомив на своєму акаунті в Twitter, що літак вилетів з Болівії.

BREAKING: Colombia authorities say they are responding to a plane crash with 72 on board. — The Associated Press (@AP) November 29, 2016

Поки не ясно, чи хтось вижив. Але місцеві ЗМІ повідомили, що чартерний літак перевозив членів футбольної команди Шапеконсе з Бразилії. У середу вони повинні були грати у фіналі Кубка Sudamerica проти Атлетіко Насьональ Медельїн.