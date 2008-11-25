Підвищилися ціни на нафту та фондові індекси в США

У понеділок 24 листопада американські фондові індекси істотно зросли на тлі позитивних очікувань, пов`язаних з планом державної допомоги четвертому за величиною банку в США Citigroup, передає Лента.ру з посиланням на France Presse.

За підсумками торгів індекс Dow Jones зріс на 4,7 відсотка (378,33 пункту) і склав 8424,75, Nasdaq підскочив на 6,33 відсотка (87,67 пункту) до 1472,02, а Standard & Poor`s 500 додав 6,1 відсотка (50,3 пункту), зупинившись на позначці 850,33.

Раніше в понеділок був прийнятий план порятунку Citigroup, який передбачає, зокрема, виділення банкові кредиту у розмірі 20 мільярдів доларів і надання держгарантій за його зобов`язаннями на суму в 306 мільярдів доларів. Також на позитивну динаміку індексів вплинуло офіційне повідомлення про майбутні призначення в економічному блоці обраного президента США Барака Обами.

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок значно підвищилися на тлі очікувань подальшого скорочення видобутку країнами-членами ОПЕК, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 4,71 долара - до 53,90 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 4,57 долара - до 54,50 долара за баррель.