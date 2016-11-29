У Колумбії знайшли дві "чорні скриньки" літака, що розбився

23:36, 29 листопада 2016
Світ
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У Колумбії знайдено дві "чорні скриньки" на місці аварії літака з футбольною командою Бразилії "Шапікоенсе" на борту.

REUTERS

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Колумбії на сторінці в Twitter.

Скриньки були знайдені в хорошому стані, відзначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, літак рейсу LAMIA Bolivia LMI2933 розбився на північному заході Колумбії по дорозі з міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра у Східній Болівії. На борту були 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Зараз відомо про 76 загиблих, вижили футболісти Жаксон Фолманн, Алан Рускел і Зампьер Немає, стюардеса Хімена Суарес і бразильський журналіст Рафаель Энзел.

За даними Flightradar, літак виконував кола перед заходом на посадку, а потім зник з радарів. Інцидент стався в понеділок пізно ввечері за місцевим часом, коли літак летів з міжнародного аеропорту Віру-Віру в Болівії. У загальній складності на борту був 81 людина, повідомляє управління цивільної авіації Колумбії.

Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований у країні провінції Валье-дель-Каука. Це місце знаходиться на південний схід від міста Медельїн.

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