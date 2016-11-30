Колумбійська влада скоротила список загиблих при падінні літака

За оновленими даними, в результаті падіння літака загинула 71 людина, шестеро вижили, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"В результаті пошуково-рятувальної операції знайдені тіла 71 людини і шістьох виживших, які зараз проходять лікування, - в цілому 77 осіб", - йдеться в заяві колумбійського управління з ліквідації наслідків катастроф.

Раніше повідомлялося про 81 людину на борту літака, однак, як з'ясувалося, четверо осіб зі списку пасажирів не полетіли цим рейсом. Пошуки останків загиблих на місці катастрофи зупинені.

Згідно офіційного повідомлення з аеропорту, екіпаж повідомляв про проблеми з двигуном.