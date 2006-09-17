Декілька тисяч чоловік взяли участь в акції білоруської опозиції

У Мінську в Акції солідарності 16 вересня, присвяченій черговій річниці зникнення білоруських політиків і журналіста, взяли участь декілька тисяч чоловік.

Як повідомляє білоруське бюро радіо «Свобода», в рамках акції відбувся концерт «Пісні Свободи», який в прямому ефірі транслювали практично всі впливові FM-станції Латвії.

Під час свого виступу перед учасниками акції лідер об`єднаних демократичних сил Олександр МІЛІНКЕВИЧ заявив, що «диктатуру можна перемогти тільки на площах» і закликав запалити свічки солідарності на Жовтневій площі столиці.

Через деякий час відключилася електрика і концерт було зірвано. Протестуючі проти цього учасники акції попрямували на Жовтневу площу. По дорозі з площі Бангалор до центру міста правоохоронні органи затримали кілька учасників акції.

Проте, на Жовтневій площі все ж таки зібралося декілька сотень молодих людей, які вишикувалися в ланцюжок із запаленими свічками в руках. ОМОН закликав їх розійтися, оскільки акція не санкціонована мінською владою. Пізніше міліція витіснила учасників акції з площі і повністю її перекрила.