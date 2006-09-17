Референдум щодо незалежності Придністров`я визнано таким, що відбувся.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на останні дані Центрвиборчкому невизнаної республіки, на 15.00 за місцевим часом в голосуванні взяло участь 58,79% виборців.

Референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь 50% виборців плюс один. Попередні підсумки голосування буде оприлюднено 18 вересня вранці.

Виборці мають відповісти на два запитання: "Чи підтримуєте Ви курс на незалежність Придністровської Молдовської республіки і подальше вільне приєднання Придністров`я до РФ?" і чи "Вважаєте Ви можливим відмову від незалежності Придністровської Молдовської республіки з подальшим входженням до складу Молдови?".