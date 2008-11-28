Єврокомісія: Україна входить до п’ятірки постачальників нелегалів

Європейська комісія вважає, що Україна входить до п’ятірки основних “постачальників” нелегалів до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ після завершення засідання Спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про реадмісію.

“За оцінками європейських колег, Україна в п’ятірці “лідерів” з “постачання” нелегальних мігрантів”, - сказав він.

“Ми поцікавилися, звідки така інформація, вони пообіцяли надати”, - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Він зазначив, що Україна вважає, що європейські експерти завищують її роль в “постачанні” нелегалів.

В.МАРМАЗОВ висловив сподівання, що інформація про методику оцінювання буде передана українській стороні ще до кінця цього року. Водночас він зазначив, що ця інформація матиме конфіденційний характер.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про реадмісію, відповідно до якої взяли на себе зобов’язання повертати додому нелегальних мігрантів.

Раніше Держприкордонслужба вже заявляла про те, що вважає завищеними оцінки європейців щодо ролі України в “постачанні” нелегальних мігрантів.