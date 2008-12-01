ПДЧ - це для Грузії не головне

Прем`єр-міністр Грузії Грігол МГАЛОБЛІШВІЛІ заявляє, що План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО не є головною метою його країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні увечері журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Дуже помилково вважати ПДЧ головною метою Грузії. Головною метою Грузії є не отримання ПДЧ, а прискорення інтеграції і інтеграція до НАТО», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що на Бухарестському саміті НАТО було схвалено політичне рішення щодо того, що Грузія має стати членом Північноатлантичного альянсу.

«Яким може бути механізм для полегшення цієї інтеграції – це питання ще обговорюється», - зазначив Г.МГАЛОБЛІШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Грузія одразу після України подала заявку на отримання ПДЧ в НАТО. На Бухарестському саміті НАТО на початку квітня цього року рішення про надання ПДЧ для України та Грузії прийнято не було через позицію ряду країн, зокрема, Німеччини та Франції. Водночас саміт схвалив рішення щодо того, що ці країни мають стати членами НАТО. Рішення про надання ПДЧ було перенесено на грудень цього року на засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ. В рамках цього засідання 3 грудня у Брюсселі відбудеться, зокрема, і засідання Комітету Грузія-НАТО.