У Білорусі десятьох людей хочуть судити за участь у бойових діях на Донбасі

Голова МЗС Білорусі Ігор Шуневич повідомив 13 грудня журналістам у Мінську, що обвинувачені брали участь у бойових діях як на боці сепаратистів, так і на боці українських військ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ця заява з’явилася наступного дня після того, як перед судом у Білорусі постала група людей, обвинувачених у неонацизмі, включаючи розпалювання міжетнічної ворожнечі. Серед обвинувачених Станіслав Гончаров, який воював проти підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі.

Упродовж останнього часу неодноразово з’являлися повідомлення, що багато волонтерів та найманців з колишніх радянських республік воюють по обидва боки конфлікту на сході України.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2017 року. За цей час, за даними ООН, там загинули понад 9 тисяч 700 людей.