На Донбасі бойовики із погрозами вимагали харчів від представників місії ОБСЄ
15:09, 10 грудня 2016Війна
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На Донбасі проросійські бойовики так званого "9-го полку" із погрозами вимагали від представників місії ОБСЄ харчів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на інформацію української розвідки.
"У цьому підрозділі противника є серйозні проблеми з постачанням продовольства, води та дров. Саме тому нещодавно загін бойовиків погрожував місії ОБСЄ, вимагаючи харчів", - сказав Лисенко.
У вересні українська розвідка повідомляла, що Росія постачає бойовикам на Донбас прострочені продукти і боєприпаси.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штаба АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, 31 раз обстріляли позиції ЗСУ.
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