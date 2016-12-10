На Донбасі бойовики із погрозами вимагали харчів від представників місії ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, посилаючись на інформацію української розвідки.

"У цьому підрозділі противника є серйозні проблеми з постачанням продовольства, води та дров. Саме тому нещодавно загін бойовиків погрожував місії ОБСЄ, вимагаючи харчів", - сказав Лисенко.

У вересні українська розвідка повідомляла, що Росія постачає бойовикам на Донбас прострочені продукти і боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штаба АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, 31 раз обстріляли позиції ЗСУ.