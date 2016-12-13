ООН: вулиці східних районів Алеппо усіяні десятками трупів

Про це повідомляє Центр Новин ООН.

«Управління верховного комісара ООН з прав людини одержало достовірні повідомлення про загибель десятків цивільних осіб - або в результаті інтенсивних бомбардувань, або в результаті позасудових страт, здійснених проурядовими силами. За повідомленнями, вулиці східних районів Алеппо усіяні десятками трупів. Жителі не можуть їх забрати через інтенсивні обстріли», - йдеться в заяві комісара.

За словами головного правозахисника ООН, надходять відомості, що урядові війська та їхні союзники вбивають людей без суду і слідства, зокрема в їхніх власних будинках.

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«З численних джерел стало відомо про вчорашнє вбивство, щонайменше, 82 цивільних осіб, зокрема 11 жінок і 13 дітей. Тисячам людей, які залишилися в районах, підконтрольних збройним групам, загрожує насильство, затримання, тортури і вбивства», - наголошується в повідомленні.

Верховний комісар ООН заявив, що «розгром Алеппо обернувся жахливими стражданнями його жителів: кровопролиттям, безглуздим знищенням чоловіків, жінок і дітей й руйнуваннями».

«І кінця цьому жорстокому конфлікту не видно. Ситуація може стати ще більш небезпечною, якщо міжнародне співтовариство буде продовжувати стояти осторонь. Те, що зараз відбувається в Алеппо, може повторитися у Думі, в Раці, в Ідлібі. Ми не повинні допустити, щоб подібне тривало», - попередив головний правозахисник ООН.

Зейд Раад Хусейн відзначив, що уряд Сирії має поважати і захищати право на життя всіх цивільних осіб, а також бійців, які здалися або склали зброю, хворі або поранені й перестали брати участь в бойових діях.

«Уряд Сирії зобов'язаний згідно з міжнародним гуманітарним правом без жодної дискримінації надавати медичну допомогу всім хворим і пораненим, як цивільним, так і бійцям», - нагадав правозахисник.

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Тим не менш, за словами представника ООН, з Алеппо надходять повідомлення про те, що бойовики, які спробували втекти з міста, були схоплені й убиті на місці, інші були заарештовані. За попередньою інформацією, в одній зі шкіл неподалік промислової зони Джибрін була затримана група школярів для перевірки їх причетності до бойовиків.

Верховний комісар нагадав, що згідно з гуманітарним правом з полоненими комбатантами необхідно поводитися гуманно і не піддавати їх тортурам та іншій нарузі.

«Світ стежить за тим, що відбувається в Алеппо. Ми документуємо всю інформацію про злодіяння стосовно його жителів. Ми впевнені, що настане день, коли всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Ми повинні домогтися того, щоб це сталося. Пекельні страждання народу Сирії потрібно припинити», - заявив верховний комісар ООН.