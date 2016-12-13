Звірства в Алеппо: в ООН заявили про розстріли "орлами" Путіна і Асада мирних жителів, відомо про 82 загиблих

Як зазначає «Радіо Свобода», 13 грудня в офісі ООН із прав людини повідомили, що мають свідчення, що в чотирьох районах міста були вбиті 82 цивільних, серед яких 11 жінок і 13 дітей.

Речник комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл зазначив, що злочини були вчинені впродовж останніх днів, додавши, що вбитих може бути набагато більше.

Повстанці, які утримували східну частину Алеппо впродовж останніх чотирьох років, наразі втратили контроль майже над усією територією.

12 грудня радник ООН із гуманітарних питань Ян Еґеланд заявив про «звірства», вчинені в східному Алеппо сирійськими урядовими військами, які витіснили повстанців із міста.

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Росія заявляє про гуманне ставлення урядових сил Сирії не лише до цивільного населення Алеппо, але й до антиурядових повстанців.

З 2012 року Алеппо було розділене між сирійськими урядовими військами, які контролювали західну частину міста, і повстанськими групами, під контролем яких була східна його частина.

Повстанці втратили зайняту територію під час наступу сирійських військ за підтримки російської авіації.