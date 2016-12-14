Forbes назвав Путіна і Трампа найвпливовішими людьми світу

Американський журнал Forbes на своєму сайті опублікував рейтинг найвпливовіших людей світу.

До трійки лідерів увійшли: на першому місці – президент РФ Володимир Путін, на другому – обраний президент США Дональд Трамп і на третьому – канцлер ФРН Анґела Меркель.

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Крім того на четвертому місці у рейтингу опинився очільник КНР Сі Цзіньпін, на п’ятому – Папа Римський Франциск.

Всього у рейтингу 74 людини.

Раніше американський журнал Time назвав «Людиною року» обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2017 року.

"У 2016 «Людиною року» є Дональд Трамп - обраний президентом розділених штатів Америки", - зазначено у назві відео на сайті видання, в якому головний редактор Ненсі Гіббс пояснює обрання особи Трампа «Людиною року». Гіббс нагадала, журнал щороку обирає людину, яка має найбільший вплив на події у світі одночасно як у кращий, так і в гірший боки.