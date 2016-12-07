Журнал Time назвав Трампа людиною року

Про це йдеться у публікації на сайті журналу.

"У 2016 «Людиною року» є Дональд Трамп - обраний президентом розділених штатів Америки", - зазначено у назві відео на сайті видання, в якому головний редактор Ненсі Гіббс пояснює обрання особи Трампа «Людиною року».

Гіббс нагадала, журнал щороку обирає людину, яка має найбільший вплив на події у світі одночасно як у кращий, так і в гірший боки.

"Важко сперечатися з тим, щоб хтось мав більше впливу на події цього року, ніж Дональд Трамп", - наголосила Гіббс.

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За її словами, існує ґрунтовна дискусія, позитивно чи негативно вплинув Трамп на розвиток подій у світі.

"І це насправді є проблемою, з якою стикаємося. Країна, яка пройшла цей виборчий сезон, є більш розділеною помітно і публічно, ніж будь-коли після будь-якого виборчого циклу, який більшість з нас може згадати", - сказала головний редактор Time.

Як повідомляв УНІАН, під президентської виборчої кампанії у США Трамп зробив багато заяв, які викликали невдоволення в усьому світі. Зокрема, Трамп вважає обопільним інтересом США і Росії знаходження можливості для нормалізації відносин.

Трамп є президентом будівельного конгломерату Trump Organization і засновником компанії Trump Entertainment Resorts, яка спеціалізується на гральному і готельному бізнесі. У 1996-2015 роках був власником конкурсу краси "Міс США".

У рейтингу журналу Forbes у 2016 році статки Трампа оцінюються в 3,7 млрд доларів (113-те місце в рейтингу США).